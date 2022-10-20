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20 октября, 16:30

Сыновья Кадырова приняли участие в захвате бойцов ВСУ и решили доставить троих пленных в Грозный

Кадыров раскрыл новые подробности об успехах троих сыновей в спецоперации

<p>Ахмат, Эли и Адам Кадыровы. Скриншот видео © t.me / <a href="https://t.me/RKadyrov_95/2921" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы. Скриншот видео © t.me / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился успехами своих сыновей, которые ранее отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Он отметил, что там парни вместе с чеченскими бойцами уже успели поучаствовать в ликвидации укрепрайона ВСУ и пленении шести украинских военных.

"Во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона "Запад–Ахмат" МО РФ. Вместе с бойцами они приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, ещё одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро пленённых украинских военнослужащих", — говорится в его сообщении в Telegram.

По словам Кадырова, начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев передал ему, что "внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации". При этом троих из шести военнопленных его дети "решили доставить в Грозный".

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Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья в рамках СВО обеспечили огневое прикрытие в бою с ВСУ. 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже несколько дней в составе делегации из Чечни ведут поиски членов "ичкерийских батальонов", попутно посещая места дислокации чеченских силовиков.

Ирина Фальке

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