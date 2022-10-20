Зеленский ввёл санкции против жены Лукашенко
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против жены президента Белоруссии
Галина Лукашенко. Фото © ТАСС / Виктор Толочко
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО страны о санкциях против жены главы Белоруссии Галины Лукашенко, сообщается на официальном сайте лидера Незалежной.
Меры против первой леди Белоруссии введены на ближайшие десять лет и включают в себя блокировку активов, запрет на приобретение земельных участков и ряд других ограничений.
Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против российских физических и юридических лиц. В список попали 1374 компании и организации.