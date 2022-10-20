Петербуржцам рассказали, откуда лучше любоваться грядущим звездопадом Ориониды

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН и кандидат физико-математических наук Николай Железнов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как жители города смогут увидеть звездопад Ориониды, характеризующийся высокой плотностью метеоритного потока.

Рассказ Николая Железнова. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Наблюдать же за редким явлением смогут как жители Санкт-Петербурга, так и северного Мурманска. Для лучшего эффекта учёный рекомендует выехать в пригород, чтобы свет большого города не мешал наблюдению.