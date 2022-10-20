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20 октября, 16:02

Женщина могла быть уже мертва в момент наезда на неё машины актрисы Анны Большовой

Соседи выдвинули новую версию гибели женщины под колёсами авто Анны Большовой

<p>Анна Большова. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил</p>

Анна Большова. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил

Жители Грачёвки Калужской области рассказали Лайфу свою версию гибели Олеси С. под колёсами автомобиля актрисы Анны Большовой. По их словам, женщину избил и бросил на дороге её сожитель.

Мужчина якобы позвонил сестре возлюбленной и сказал, что везёт её в Грачёвку к родственникам, потому что она ему надоела. Однако пара могла поссориться в дороге, после чего он избил Олесю и бросил одну на дороге. Сельчане полагают, что женщина могла быть уже мертва в момент резонансного ДТП. Так это или нет, выяснит судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода. Погибшую звали С. Олеся, у неё осталось двое маленьких детей.

Татьяна Миссуми

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