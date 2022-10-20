Женщина могла быть уже мертва в момент наезда на неё машины актрисы Анны Большовой

Жители Грачёвки Калужской области рассказали Лайфу свою версию гибели Олеси С. под колёсами автомобиля актрисы Анны Большовой. По их словам, женщину избил и бросил на дороге её сожитель.

Мужчина якобы позвонил сестре возлюбленной и сказал, что везёт её в Грачёвку к родственникам, потому что она ему надоела. Однако пара могла поссориться в дороге, после чего он избил Олесю и бросил одну на дороге. Сельчане полагают, что женщина могла быть уже мертва в момент резонансного ДТП. Так это или нет, выяснит судебно-медицинская экспертиза.