Женщина могла быть уже мертва в момент наезда на неё машины актрисы Анны Большовой
Соседи выдвинули новую версию гибели женщины под колёсами авто Анны Большовой
Анна Большова. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил
Жители Грачёвки Калужской области рассказали Лайфу свою версию гибели Олеси С. под колёсами автомобиля актрисы Анны Большовой. По их словам, женщину избил и бросил на дороге её сожитель.
Мужчина якобы позвонил сестре возлюбленной и сказал, что везёт её в Грачёвку к родственникам, потому что она ему надоела. Однако пара могла поссориться в дороге, после чего он избил Олесю и бросил одну на дороге. Сельчане полагают, что женщина могла быть уже мертва в момент резонансного ДТП. Так это или нет, выяснит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода. Погибшую звали С. Олеся, у неё осталось двое маленьких детей.