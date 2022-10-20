На Керченской переправе приостановили судоходство из-за шторма
Судоходство на Керченской паромной переправе было временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, штормовое предупреждение сохраняется на протяжении ближайшей ночи и в первой половине дня 21 октября. До завтра ожидается северо-западный ветер скоростью 12–17 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду, временами дождь. Высота волн будет достигать 130–150 сантиметров.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед из Симферополя, а четвёртый — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / Сергей Мальгавко