На Керченской переправе приостановили судоходство из-за шторма

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, штормовое предупреждение сохраняется на протяжении ближайшей ночи и в первой половине дня 21 октября. До завтра ожидается северо-западный ветер скоростью 12–17 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду, временами дождь. Высота волн будет достигать 130–150 сантиметров.