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20 октября, 15:51

На Керченской переправе приостановили судоходство из-за шторма

Судоходство на Керченской паромной переправе было временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, штормовое предупреждение сохраняется на протяжении ближайшей ночи и в первой половине дня 21 октября. До завтра ожидается северо-западный ветер скоростью 12–17 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду, временами дождь. Высота волн будет достигать 130–150 сантиметров.

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Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед из Симферополя, а четвёртый — арбитражный судья из Москвы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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