Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Путин пообщался с одним из мобилизованных во время поездки на полигон в Рязанской области
Президент России Владимир Путин пообщался с одним из бойцов во время проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. У главы государства и военного состоялся такой диалог:
— Вы откуда?
— Из Рязанской области.
— Когда вы служили?
— С 2015 по 2016 год.
— А здесь с какого времени находитесь?
— С 7 октября.
— Навык восстанавливаете?
— Так точно.
— Чувствуете себя уверенно?
— Так точно.
— Как вас зовут?
— Руслан.
— Руслан, удачи тебе!
Владимир Путин пообщался с одним из бойцов во время визита на полигон в Рязанской области. Видео © LIFE
Затем президент и боец обменялись рукопожатиями.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
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