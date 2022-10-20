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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 15:46
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Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Путин пообщался с одним из мобилизованных во время поездки на полигон в Рязанской области

Президент России Владимир Путин пообщался с одним из бойцов во время проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. У главы государства и военного состоялся такой диалог:

— Вы откуда?

— Из Рязанской области.

— Когда вы служили?

— С 2015 по 2016 год.

— А здесь с какого времени находитесь?

— С 7 октября.

— Навык восстанавливаете?

— Так точно.

— Чувствуете себя уверенно?

— Так точно.

— Как вас зовут?

— Руслан.

— Руслан, удачи тебе!

Владимир Путин пообщался с одним из бойцов во время визита на полигон в Рязанской области. Видео © LIFE

Затем президент и боец обменялись рукопожатиями.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

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Александра Вишнякова
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