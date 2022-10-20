Президент России Владимир Путин пообщался с одним из бойцов во время проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. У главы государства и военного состоялся такой диалог:

— Вы откуда? — Из Рязанской области. — Когда вы служили? — С 2015 по 2016 год. — А здесь с какого времени находитесь? — С 7 октября. — Навык восстанавливаете? — Так точно. — Чувствуете себя уверенно? — Так точно. — Как вас зовут? — Руслан. — Руслан, удачи тебе!

Владимир Путин пообщался с одним из бойцов во время визита на полигон в Рязанской области. Видео © LIFE

Затем президент и боец обменялись рукопожатиями.