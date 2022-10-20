В России может появиться новый национальный рейтинг вузов
Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания рейтинга вузов РФ
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового рейтинга вузов страны. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.
"Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования", — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомствам поручено реализовать дополнительные меры в вопросах повышения академической мобильности студентов старших курсов в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями высшего образования Дальнего Востока.
Ранее Лайф сообщал, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал заморозить оплату за учёбу детей мобилизованных.