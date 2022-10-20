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20 октября, 15:58

В России может появиться новый национальный рейтинг вузов

Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания рейтинга вузов РФ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового рейтинга вузов страны. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомствам поручено реализовать дополнительные меры в вопросах повышения академической мобильности студентов старших курсов в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями высшего образования Дальнего Востока.

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Детей мобилизованных предложили переводить на бюджет в вузах

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Артур Белкин

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