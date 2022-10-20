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20 октября, 15:53

Путин лично опробовал российскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин во время посещения одного из полигонов для мобилизованных в Рязанской области лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

Путин протестировал снайперскую винтовку Драгунова на полигоне под Рязанью. Видео © LIFE

Саму винтовку Путин одолжил у одного из мобилизованных, с которым российский лидер успел познакомиться и коротко пообщаться.

— У тебя патрон в патроннике? — поинтересовался у бойца президент.

— Так точно! — ответил его собеседник.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации на Украине партию новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Она постепенно заменит в войсках ту самую СВД, основную снайперскую винтовку Вооружённых сил России.

Оружие снайперов и киллеров. Что готовят на смену винтовке СВД

Оружие снайперов и киллеров. Что готовят на смену винтовке СВД

Напомним, что в четверг Путин вместе с министром обороны Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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