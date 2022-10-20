Путин лично опробовал снайперскую винтовку на полигоне в Рязанской области
Президент России Владимир Путин во время посещения одного из полигонов для мобилизованных в Рязанской области лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.
Путин протестировал снайперскую винтовку Драгунова на полигоне под Рязанью. Видео © LIFE
Саму винтовку Путин одолжил у одного из мобилизованных, с которым российский лидер успел познакомиться и коротко пообщаться.
— У тебя патрон в патроннике? — поинтересовался у бойца президент.
— Так точно! — ответил его собеседник.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации на Украине партию новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Она постепенно заменит в войсках ту самую СВД, основную снайперскую винтовку Вооружённых сил России.
Напомним, что в четверг Путин вместе с министром обороны Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
LIFE