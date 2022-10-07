В Госдуме предложили заморозить оплату за учёбу детей мобилизованных

Зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением заморозить оплату за обучение детей мобилизованных россиян либо предоставить студентам и школьникам возможность учиться бесплатно. Соответствующее обращение Чернышов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

"Исходя из того что дети мобилизованных граждан оказываются в сложной жизненной ситуации, прошу вас рассмотреть предложение о заморозке оплаты их обучения или же призвать руководство вузов временно предоставить им возможность учиться бесплатно", — приводит его заявление РИА "Новости".

Парламентарий пояснил, что студентам коммерческих вузов могут грозить отчисления из-за невозможности самостоятельно платить за обучение, поскольку раньше это делали родители. Кроме того, Чернышов предложил заморозку платных услуг для дошкольников и школьников.