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7 октября, 08:25

В Госдуме предложили заморозить оплату за учёбу детей мобилизованных

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал заморозить оплату за учёбу детей мобилизованных

Зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением заморозить оплату за обучение детей мобилизованных россиян либо предоставить студентам и школьникам возможность учиться бесплатно. Соответствующее обращение Чернышов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

"Исходя из того что дети мобилизованных граждан оказываются в сложной жизненной ситуации, прошу вас рассмотреть предложение о заморозке оплаты их обучения или же призвать руководство вузов временно предоставить им возможность учиться бесплатно", — приводит его заявление РИА "Новости".

Парламентарий пояснил, что студентам коммерческих вузов могут грозить отчисления из-за невозможности самостоятельно платить за обучение, поскольку раньше это делали родители. Кроме того, Чернышов предложил заморозку платных услуг для дошкольников и школьников.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей. Среди них — освобождение от оплаты продлёнки, а также занятий в кружках и секциях допобразования в школах и городских учреждениях.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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