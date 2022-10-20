"Мы не одни": В Венгрии рассказали о противниках потолка цен на российский газ

Не только Венгрия выступает против инициативы Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ и утвердить общеевропейский механизм газовых закупок. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Саммит ЕС идёт. Брюссельские предложения резко контрастируют с национальными интересами Венгрии. К счастью, мы не одни", — написал он в соцсети и выразил надежду, что позиция Венгрии восторжествует.

По его словам, "обязательные общие закупки энергоносителей и общеевропейский потолок цен на газ противоречат интересам Венгрии". Орбан считает, что есть хороший шанс на то, что власти смогут отстоять свою позицию.