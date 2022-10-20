"Мы не одни": В Венгрии рассказали о противниках потолка цен на российский газ
Орбан назвал Венгрию не единственной страной, критикующей потолок цен на российский газ
Не только Венгрия выступает против инициативы Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ и утвердить общеевропейский механизм газовых закупок. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите Евросоюза в Брюсселе.
"Саммит ЕС идёт. Брюссельские предложения резко контрастируют с национальными интересами Венгрии. К счастью, мы не одни", — написал он в соцсети и выразил надежду, что позиция Венгрии восторжествует.
По его словам, "обязательные общие закупки энергоносителей и общеевропейский потолок цен на газ противоречат интересам Венгрии". Орбан считает, что есть хороший шанс на то, что власти смогут отстоять свою позицию.
Ранее Европейская комиссия (ЕК) призвала обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки. Эта инициатива была предложена в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.
Shutterstock