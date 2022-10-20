Лоза назвал забвение лучшим ответом на новую песню Веры Брежневой на украинском

Юрий Лоза посчитал, что не стоит придавать большое значение новой песне Веры Брежневой на украинском языке под названием "Вышиванка", поскольку глобально на жизнь это точно никак не влияет.

"Нам-то от этого что?! Если вы не будете её [песню] пиарить, раскручивать, может быть, её знать не будут. Уехала из России — слава богу! Человек свободен поступать так, как ему вздумается. Мы же живём в нормальной демократичной стране. Уехала и уехала — взяли и забыли. Выложила и выложила. Где-то кто-то что-то спел на чужом языке. Что от этого меняется в нашей жизни, в моей, в жизни наших родных, близких?" — высказался музыкант в беседе с РИА ФАН.

Не нужно забывать, что артисты эстрады зависят от своих продюсеров, продолжил Лоза. И как бы Брежнева себя ни позиционировала, она делала то, что ей говорит продюсер, и таких процентов девяносто, заявил певец.

"Если бы в нужный момент их не сунули куда надо, не дали им хороший материал, не истратили больших бабок на раскрутку, самостоятельно они не смогли бы пробиться. Кто-то их тащил. У всех были большие дяди, "папки", которые всё проплачивали. Если бы вы знали те бюджеты, которые потрачены на раскрутку тех девушек, которые стали кем-то!" — резюмировал музыкант.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить песню Веры Брежневой на воспевание экстремистской символики. Он пояснил, что в тексте речь идёт о вышивании рубашки нитками чёрного и красного цвета, что может быть отсылкой к Организации украинских националистов (ОУН)*.