НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 16:33

Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку" до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с продлением программы "Дальневосточная ипотека" до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года", — указано в списке поручений по итогам Восточного экономического форума, который прошёл 5–8 сентября.

Кабмин направит на программы льготной ипотеки ещё 56 млрд рублей

Кабмин направит на программы льготной ипотеки ещё 56 млрд рублей

Напомним, в ходе форума Путин уже анонсировал продление "Дальневосточной ипотеки". Он объяснил, что программа действует до 2024 года, но с учётом её востребованности и эффективности есть смысл продолжить выдавать кредиты на покупку жилья под 2% семьям с Дальнего Востока.

Обложка ©

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров