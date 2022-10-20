Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку" до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с продлением программы "Дальневосточная ипотека" до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года", — указано в списке поручений по итогам Восточного экономического форума, который прошёл 5–8 сентября.

Напомним, в ходе форума Путин уже анонсировал продление "Дальневосточной ипотеки". Он объяснил, что программа действует до 2024 года, но с учётом её востребованности и эффективности есть смысл продолжить выдавать кредиты на покупку жилья под 2% семьям с Дальнего Востока.