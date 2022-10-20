Кинолог предупредил об опасности прогулок с собакой в дождь

В некоторых случаях лучше подождать с выгулом собаки, поскольку есть опасность навредить ей. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, питомец может сильно испугаться, так как влажный воздух усиливает для них все запахи.

Многим собакам также не нравится холод, особенно маленьким питомцам и тем, у кого мало шерсти. Хозяин должен учитывать это. И если он видит, что его друг замёрз, то лучше возвратиться домой. Для таких питомцев нелишним будет специальный комбинезон.

Голубев отметил, что не надо насильно вести собаку на прогулку, так как в будущем это может вызвать у неё неприятие данного процесса и деструктивное поведение. Также не стоит тянуть своего питомца домой, если вы погуляли недостаточно долго. Из-за этого он может начать откладывать процесс испражнения, чтобы продлить любимое занятие.