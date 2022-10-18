10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

"Одна фотография улыбающейся собаки в день избавляет от плохого настроения ☺️", — Financial_Life_6557.

Фото © Reddit / Financial_Life_6557

"Наша собака всегда улыбается, когда радуется. Выглядит она очень жутко, когда я возвращаюсь домой", — Ceejalaur.

Фото © Reddit / Ceejalaur

Фото © Reddit / Timazie

"У меня ушло 3 года 6 месяцев и 18 дней, но я всё-таки научила своего пса команде "Улыбочку!". Горжусь собой", — _thecatspajamas_.

Фото © Reddit / _thecatspajamas_

"Потому что каждому нужна причина для улыбки", — boiledanda.

Фото © Reddit / boiledanda

"Впервые привели щенка на пляж. Он в восторге", — Nevada_Mountains.

Фото © Reddit / Nevada_Mountains

"Иногда я просто замечаю, как она смотрит на меня и улыбается. Любимая моя", — twiggbert.

Фото © Reddit / twiggbert

"Посмотрите на улыбочку этого джентльмена!" — PM_ME_STEAM_K3YS.

Фото © Reddit / PM_ME_STEAM_K3YS

"Эта старушка всё седеет и седеет, но улыбка всегда на месте", — themostaveragehuman.

Фото © Reddit / themostaveragehuman

"Вот улыбочка от моей Сэди, которой уже 15 лет", — mac_is_crack.