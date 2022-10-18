10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни
Уверены, нет ничего более действенного для поднятия настроения, чем просмотр фотографий очаровательных собакенов. А если пёсели улыбаются, то вообще беспроигрышный вариант. Полюбуйтесь сами!
"Одна фотография улыбающейся собаки в день избавляет от плохого настроения ☺️", — Financial_Life_6557.
Фото © Reddit / Financial_Life_6557
"Наша собака всегда улыбается, когда радуется. Выглядит она очень жутко, когда я возвращаюсь домой", — Ceejalaur.
Фото © Reddit / Ceejalaur
"Улыбочку!" — Timazie.
Фото © Reddit / Timazie
"У меня ушло 3 года 6 месяцев и 18 дней, но я всё-таки научила своего пса команде "Улыбочку!". Горжусь собой", — _thecatspajamas_.
Фото © Reddit / _thecatspajamas_
"Потому что каждому нужна причина для улыбки", — boiledanda.
Фото © Reddit / boiledanda
"Впервые привели щенка на пляж. Он в восторге", — Nevada_Mountains.
Фото © Reddit / Nevada_Mountains
"Иногда я просто замечаю, как она смотрит на меня и улыбается. Любимая моя", — twiggbert.
Фото © Reddit / twiggbert
"Посмотрите на улыбочку этого джентльмена!" — PM_ME_STEAM_K3YS.
Фото © Reddit / PM_ME_STEAM_K3YS
"Эта старушка всё седеет и седеет, но улыбка всегда на месте", — themostaveragehuman.
Фото © Reddit / themostaveragehuman
"Вот улыбочка от моей Сэди, которой уже 15 лет", — mac_is_crack.
Фото © Reddit / mac_is_crack
Reddit / Timazie, mac_is_crack