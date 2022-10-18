Что за блогерши наводнили Госдуму и зачем вообще их позвали выступить перед депутатами

На днях популярные блогерши наперегонки делились кадрами из Госдумы, а подписчики недоумевали, что красотки забыли в здании на Моховой. Оказалось, что Анастасия Костенко, Екатерина Диденко и другие инстаграмщицы* с сотнями тысяч фолловеров (а суммарно — 40 млн человек) были приглашены на Первый Всероссийский съезд блогеров РФ, где решили создать союз "Социальный блогер".

Так, фотограф и путешественница Катя Город (Городничева) сообщила фанатам, что стала членом всероссийского Союза блогеров при Госдуме РФ по развитию Крыма. "Теперь я смогу делать ещё больше полезного для полуострова!🚀🤝 Принимаю поздравления!❤️❤️❤️", — написала девушка.

Блогерша Катя Городничева в Государственной думе РФ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katyagorod

Побывала в Думе и "весёлая вдова" Екатерина Диденко. С блогом девушки-провизора были знакомы те, кому интересна тема фармацевтики, а вообще вся страна узнала про него в феврале 2020-го. Тогда на вечеринке по случаю дня рождения Кати погиб её супруг и ещё два человека. На праздновании в банном комплексе "Девятый вал" один из присутствовавших забросил в воду сухой лёд. После этого произошла химическая реакция, которая привела к отравлению людей.

В нижней палате парламента Диденко должна была рассказать о первой помощи, но вмешались хейтеры, устроившие буллинг: "Это всё из-за того, что эти люди, которые не добились ничего в своей жизни, не сделали ничего для других людей, в отличие от меня, писали какие-то гневные комментарии, что меня не хотят нигде видеть, что это дно, что я убила мужа и как я после этого могу что-то говорить". Против её лекции высказался и депутат Ярослав Нилов. Кстати, думскую встречу с блогерами Екатерина чуть не пропустила — забыла дома паспорт, но внутрь в итоге всё же попала.

Екатерина Диденко в Госдуме. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / didenko.katerina

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова блогерша Анастасия Костенко поделилась кадрами своего выступления. "Я за то, чтобы в наших семьях не было таких понятий, как родитель 1 и родитель 2", — это отсылка к тому, что происходит в некоторых странах Запада. Многодетная мать Костенко предложила создать госцентр семейной поддержки, в который могли бы обращаться и женщины, и мужчины. "Задумывались ли вы, сколько семей распадается после рождения ребёнка? А сколько браков из этого большого процента можно было бы спасти, если бы существовал такой центр", — порассуждала модель.

Исполнители Лариса Долина, Диана Анкудинова, Сергей Волчков, песня "Россия" (авторы @tgmmedia, Брендон Стоун). Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

Сами девушки уверены, что будут сеять в мир доброе-светлое, но у подписчиков другое мнение на этот счёт. Анастасии Ивановской, которая называет себя королевой бизнеса и обожает выкладывать откровенные фото в трусах-ниточках, резонно был задан вопрос: "Ваша деятельность подходит под развитие традиционных семейных ценностей?". И на него блогерша дала исчерпывающий ответ: "Да, увеличивает секс 100%) даже спустя 10 лет отношений. Такие отзывы я получаю от пар, которые давно вместе и им стало грустно. Но как только жена надела микробикини — всё, сексу быть) а так я замужем уже 16 лет) с одним-единственным вот до сих пор) Какие вопросы?".

"Королева бизнеса" Анастасия Ивановская. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ivanovskaya_anastasia

Фолловеры другой Анастасии — Костенко — были настроены более скептично: "Не хватало ещё таких депутатш😂😂", "Дожили, блогеры — великие люди😂 с каждым днём всё страшнее и страшнее!", "Какая чушь!".

На защиту девушек встала глава Комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, заметив, что одной из задач была переориентация блогеров. "Госдума — не клуб благородных девиц, мы должны работать со всеми, смотреть вглубь и непредвзято. Очень хотелось бы свернуть их с тематики накачанных губ и демонстрации нижнего белья на социальные проблемы", — подчеркнула парламентарий.