Эти 9 фраз притягивают счастье и радость в жизнь, и произносить их нужно как можно чаще

Многие сейчас увлекаются магией, даже не подозревая об этом. Чтобы произносить заклинания, далеко не всегда нужен котёл с зельем и артефакты, да и колдовать можно во благо и для себя. Мы говорим про аффирмации или "волшебные слова". Если искренне верить в то, что всё в этом мире возможно, желаемое начнёт происходить, осуществляться. Самопрограммирование на успех или заклинания на любовь и счастье помогут, но только с вашей поддержкой действиями. Так что же надо говорить, чтобы притянуть в жизнь счастье и радость?

"Я всё смогу"

Для кого-то это прозвучит странно, но именно мы сами нередко становимся причиной неудач. Страхи, сомнения и настрой на провал делают всё, чтобы действительно не срослось. Но что будет, если немного изменить мышление? Перед действием, что вызывает страх, говорите "Я смогу", настраивайте себя исключительно на победу. Целей проще добиваться, если верить в себя и силы. Да и никто не требует, чтобы получилось с первого раза. Попыток может быть много, главное — верить, что своего вы в итоге добьётесь.

"Я счастлив(а)"

Суета, стресс, обстановка в мире и ещё большое количество факторов заставляют нас тревожиться за те вещи, на которые мы не всегда в силах повлиять или исправить их. В итоге начинает казаться, что всё плохо. Но выдохните и оглянитесь повнимательнее по сторонам, вспомните, сколько у вас есть в жизни хорошего: дом, работа, близкие, питомцы, дети, хобби, любовь и многое другое. Повторяйте, что счастливы, чтобы напомнить себе о том хорошем, про которое слегка забыли.

"Я открыт(а) новым возможностям"

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Никакого роста не бывает без нового опыта. Получить его можно лишь в том случае, когда вы сами этого хотите. Стоит почаще говорить себе эту фразу, чтобы притягивать новые возможности. Страх и колебания часто закрывают нас от мира. Отбросьте сомнения и почаще говорите "да" новому опыту.

"Сегодня со мной точно произойдёт что-то хорошее"

Мы — то, что едим и о чём думаем. Наверняка многие знают: люди обмениваются энергетикой, которая притягивает в жизнь как хорошее, так и плохое. Настройте внутренний приёмник исключительно на волну позитива и радости, повторяя эту фразу каждый день. Не сразу, но вы обязательно заметите положительный результат в итоге.

"Удача на моей стороне"

То же самое можно провернуть и с удачей. Повторяя эту фразу, вы посылаете окружающему миру те сигналы, которые хотите принять в ответ. Сообщая, что вам повезёт, вы как бы программируете себя на успех. Уверенность в действиях появится, как и желанная возможность. Но помните, что неоправданно рисковать всё же не стоит даже с поддержкой этой фразы.

"Во мне столько энергии, что я справлюсь"

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В каждом из нас есть огромное количество энергии, с помощью которой мы способны сделать себя самыми успешными и счастливыми. Но под давлением каждодневных забот и стрессов люди часто об этом забывают. Кажется, что сил не осталось, поэтому некоторые даже отказываются от удовольствий или желаний. С помощью этой волшебной фразы вы не только напомните себе о внутреннем ресурсе, но и разбудите его. Только знайте, что энергия небесконечна и важно уметь правильно отдыхать.

"Я красив(а) и сексуален/сексуальна"

Самый лучший эффект от этого заклинания появляется, если повторять его, смотрясь в зеркало. Это не только самовнушение, как вы можете подумать. Такая фраза способна раскрыть потенциал, поднять уверенность в себе и ослабить блоки, мешающие чувствовать себя красивым и сексуальным человеком. Нет идеалов или стандартов, мы все прекрасны. С помощью этой аффирмации вы заявите окружающему миру о себе, и тогда все вокруг тоже заметят, как вы эффектны.

"Я нравлюсь людям, а они мне"

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Так как человек — существо социальное, важно уметь общаться с другими людьми. Не стоит их бояться. А если испытываете с этим трудности, помогайте набраться уверенности этой фразой. Спустя время вы заметите, как она волшебным образом заработала.

"Совсем скоро я исполню свою мечту"