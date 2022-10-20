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Опубликовано 20 октября 2022, 16:55
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Стало известно, как офис Зеленского умолял США не дрогнуть перед Россией

Конгрессмен США Суолуэлл: Ермак умолял Вашингтон не оставлять Украину

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не оставлять Украину "один на один с Россией" и "не дрогнуть" перед ней. Об этом упомянул в публикации для газеты Newsweek конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.

"На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса не показывать нерешительность [в отношении России]", — говорится в статье.

По словам конгрессмена, Ермак тогда утверждал, что "без военной поддержки США произойдёт новый виток эскалации между Россией и Украиной и конфликт перекинется на соседние страны". Суолуэлл также отметил, что победа республиканцев на промежуточных выборах остановит активную поддержку Украины, поскольку это не входит в их планы.

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Ранее читатели Die Welt сочли жестом отчаяния просьбу Зеленского увеличить поставки ПВО. Некоторые поинтересовались, не заболел ли украинский президент, ведь обычно он требует, а не просит.

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Ирина Фальке
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