Стало известно, как офис Зеленского умолял США не дрогнуть перед Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не оставлять Украину "один на один с Россией" и "не дрогнуть" перед ней. Об этом упомянул в публикации для газеты Newsweek конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.

"На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса не показывать нерешительность [в отношении России]", — говорится в статье.

По словам конгрессмена, Ермак тогда утверждал, что "без военной поддержки США произойдёт новый виток эскалации между Россией и Украиной и конфликт перекинется на соседние страны". Суолуэлл также отметил, что победа республиканцев на промежуточных выборах остановит активную поддержку Украины, поскольку это не входит в их планы.