Что думают в Сети об уходе Лиз Трасс с поста британского премьера — лучшие мемы

"Британский юмор никогда не уйдёт в отставку", — anandmahindra.

"Спонсор — Airbnb. Идеально подходит для краткосрочного пребывания". Фото © Twitter / anandmahindra

"Выберите все изображения, где есть премьер-министр. Если таковых нет, нажмите "пропустить", — riotgrandma72.

Фото © Twitter / riotgrandma72

"Fairy — чистящее средство. Одной бутылки хватает на дольше, чем длятся сроки трёх лидеров британской Консервативной партии", — cdzw64.

Фото © Twitter / cdzw64

"Тори выбирают очередного нового премьера, когда Лиз уходит в отставку", — jayrotoole.

На колесе Фортуны — фамилии экс-министра обороны Великобритании Пенелопы Мэри Мордонт, канцлера казначейства Джереми Ханта и члена Палаты общин Риши Сунака. Фото © Twitter / jayrotoole

Фото © Twitter / DeInsonias

"Все британцы сейчас как эта девочка... Пока, Лиз", — Laura_StyleBuzz.

Видео © TikTok / 0hmytash

"Следующий премьер как раз прибыл на Даунинг-стрит, 10", — wurkmindfreak.

На снимке — российский тиктокер Хасбик (Хасбулла Магомедов). Фото © Twitter / wurkmindfreak

"Пребывание Лиз Трасс в должности премьера в одной картинке", — mudarikwa_rudo.

Фото © Twitter / mudarikwa_rudo

"Кота Ларри — в премьеры", — DonnaAb20841678.

Фото © Twitter / DonnaAb20841678

"Всего лишь ещё два премьер-министра до Рождества", — realkarlbeattie.

Фото © Twitter / realkarlbeattie

"Забудьте о Риши Сунаке… Нам нужен Большой Сэм! Он обычно хорошо выбирается из полной жопы! Безусловно, он продержится до мая!" — justinallen1976. Сэм Эллардайс (известный как Большой Сэм) — английский футболист и тренер, экс-главный тренер ФК "Вест Бромвич Альбион".

Фото © Twitter / justinallen1976

"Надо быть справедливым к Лиз, Трасс брыкалась на две недели дольше, чем большинство её собратьев — кровососущих паразитов. Давайте отдадим ей должное", — ThomasGuttridge.