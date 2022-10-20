Что думают в Сети об уходе Лиз Трасс с поста британского премьера — лучшие мемы
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании. На этом посту лидер тори продержалась всего ничего — 45 дней. Собрали мемную реакцию Сети на уход Трасс.
"Британский юмор никогда не уйдёт в отставку", — anandmahindra.
"Спонсор — Airbnb. Идеально подходит для краткосрочного пребывания". Фото © Twitter / anandmahindra
"Выберите все изображения, где есть премьер-министр. Если таковых нет, нажмите "пропустить", — riotgrandma72.
Фото © Twitter / riotgrandma72
"Fairy — чистящее средство. Одной бутылки хватает на дольше, чем длятся сроки трёх лидеров британской Консервативной партии", — cdzw64.
Фото © Twitter / cdzw64
"Тори выбирают очередного нового премьера, когда Лиз уходит в отставку", — jayrotoole.
На колесе Фортуны — фамилии экс-министра обороны Великобритании Пенелопы Мэри Мордонт, канцлера казначейства Джереми Ханта и члена Палаты общин Риши Сунака. Фото © Twitter / jayrotoole
"Молния: салат латук забирает трофей", — DeInsonias.
Фото © Twitter / DeInsonias
"Все британцы сейчас как эта девочка... Пока, Лиз", — Laura_StyleBuzz.
Видео © TikTok / 0hmytash
"Следующий премьер как раз прибыл на Даунинг-стрит, 10", — wurkmindfreak.
На снимке — российский тиктокер Хасбик (Хасбулла Магомедов). Фото © Twitter / wurkmindfreak
"Пребывание Лиз Трасс в должности премьера в одной картинке", — mudarikwa_rudo.
Фото © Twitter / mudarikwa_rudo
"Кота Ларри — в премьеры", — DonnaAb20841678.
Фото © Twitter / DonnaAb20841678
"Всего лишь ещё два премьер-министра до Рождества", — realkarlbeattie.
Фото © Twitter / realkarlbeattie
"Забудьте о Риши Сунаке… Нам нужен Большой Сэм! Он обычно хорошо выбирается из полной жопы! Безусловно, он продержится до мая!" — justinallen1976. Сэм Эллардайс (известный как Большой Сэм) — английский футболист и тренер, экс-главный тренер ФК "Вест Бромвич Альбион".
Фото © Twitter / justinallen1976
"Надо быть справедливым к Лиз, Трасс брыкалась на две недели дольше, чем большинство её собратьев — кровососущих паразитов. Давайте отдадим ей должное", — ThomasGuttridge.
"Самка комара достигает до 2,5 см в длину. Обитает повсеместно. Сосёт кровь. Продолжительность жизни — 1 месяц". Фото © Twitter / ThomasGuttridge
Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency