10 рабочих ритуалов, которые разожгут огонь любви и укрепят отношения

В любовных отношениях партнёры в повседневной суете нередко забывают проявлять внимательность и нежность друг к другу. Порой кажется, что вторая половинка уже полностью наша, а значит, и ухаживания можно прекратить. Но именно про мелочи, которые привлекли избранника в начале романа, как раз и следует помнить. Если вы вдруг не понимаете, о чём мы, сейчас расскажем про полезные привычки, укрепляющие чувства.

1. Желайте друг другу доброго утра и спокойной ночи

Сближающий и простой ритуал — пожелать любимому человеку доброго утра и спокойной ночи. Фото © Freepik

Самая простая, но невероятно сближающая привычка для влюблённых всех возрастов — пожелать друг другу доброго утра и спокойной ночи. Продемонстрировав заботу и проявив внимание этими словами, вы донесёте до партнёра частичку чувств. Работает и для тех, кто вместе каждый день, и для тех, кто на время вынужденно оказался вдали от второй половинки.

2. Завтракайте вместе

Отличный вариант для первых совместных ритуалов — завтрак. Можно проснуться угрюмым и невесёлым, но настроение обязательно поднимется, как только вы увидите милое заспанное лицо любимого человека. Приём пищи — повод поухаживать друг за другом, зарядиться позитивом, да и вкусно подкрепиться перед рабочим днём практически никто не откажется.

3. Интересуйтесь делами партнёра

Интересуйтесь делами друг друга — это очень сближает. Фото © Shutterstock

Даже если вы живёте с человеком под одной крышей, это совсем не значит, что вы в курсе всех его планов. Поэтому никогда не поздно взять в привычку периодически интересоваться делами второй половинки. Ещё больше сближают разговоры по душам, в которых влюблённые обсуждают мысли, чувства и переживания.

4. Танцуйте на кухне и в гостиной

Ещё один не только весёлый, но и романтичный ритуал, который должен быть в жизни каждой пары, — танцы. Приятно покружиться в пижамах на кухне утром и взбодриться перед новым днём. Или вечером в гостиной немного устало обняться и вместе расслабиться, покачиваясь под медленную музыку. Привычка приглашать партнёра на танец наполнит отношения нежностью, тактильностью и любовью.

5. Продолжайте ходить на свидания

Чтобы чувства не угасли, продолжайте периодически устраивать свидания. Фото © Freepik

В браке важно не забывать о романтике: продолжать выбираться на свидания или устраивать сентиментальные сюрпризы. Это отличная привычка для человека, кто искренне любит. К тому же классный способ избежать встречи с убийцей отношений — рутиной. Да, пусть совместные вылазки не так часты, как в конфетно-букетный период, но и оставлять такие прогулки только для годовщины знакомства/свадьбы тоже не стоит.

6. Один говорит, второй слушает

Когда любимый человек в стрессе, обеспокоен или его переполняют чувства, важно дать выговориться. Причём ситуация далеко не всегда требует каких-то советов или помощи в решении проблемы. Важнее в моменте показать партнёру, что вы рядом и готовы выслушать, что он может спокойно довериться и рассказать обо всём, что тревожит. Это касается как мужчин, так и женщин. Такая привычка невероятно укрепляет отношения, сближая людей.

7. Держитесь за руки

Держитесь за руки как можно чаще и при любых обстоятельствах. Фото © Unsplash

Прогуливаясь по парку или торговому центру, всегда можно заметить пару, держащуюся за руки. Скорее всего, это влюблённые на свидании. Но подмечали ли вы, что по прошествии времени многие держаться за руки перестают? И очень зря, потому как эта привычка помогает сохранить близость в отношениях и невербально показать любовь. Держитесь за руки со второй половинкой как можно чаще и при любых обстоятельствах.

8. Не забывайте про слова благодарности и комплименты

Нет ничего более приятного для любящего человека, чем смотреть на радость в глазах избранника/избранницы. Как быстро этого добиться? Комплиментом или благодарностью партнёру за старание. Приятно не только знать, но и слышать, что вас ценят и считают привлекательным. Этот простой ритуал сотворит с отношениями невероятные изменения, наполнив любовью и гармонией.

9. Исследуйте новое вместе

Совместный опыт освежит отношения, а партнёры с новой силой заинтересуются друг другом. Фото © Unsplash

Это не только интересно, но ещё и очень сильно сближает людей. Путешествия для двоих, хобби, прогулки в диковинных местах — любой непривычный совместный опыт освежит отношения, партнёры заинтересуются друг другом с новой силой. Особенно этот ритуал актуален для пар, кто давно вместе.

10. Продолжайте признаваться друг другу в любви