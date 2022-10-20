7 причин, по которым женщина может отказать мужчине в сексе

Несмотря на то что интимная близость — неотъемлемая часть отношений, партнёры могут совершенно по-разному определять её ценность. Бывает, что мужчина начинает встречаться с женщиной ради регулярного секса. Бывает, что и дамы так поступают. Но когда два человека уже какое-то время вместе и вдруг один из них всё чаще отказывается от интима, это повод задуматься. Женское "нет" сексу не всегда означает эгоистическое желание помучить мужчину или наказать его. Есть более весомые причины, почему девушка отказывается от близости, и обычно они скрыты под типичной фразой "Голова болит". О них и поговорим.

Отсутствие настроения

Банальная причина, но не значит, что её не нужно учитывать. Если настроение плохое и хочется плакать или в голове постоянно крутятся тревожные мысли, желания заняться сексом у женщины не возникнет. Если у мужчин в плане оргазма всё гораздо проще, то, чтобы пика достигла девушка, у неё должно быть определённое настроение. Если его нет, с высокой вероятностью удовольствия от процесса дама не получит. И сама она об этом прекрасно знает.

Обида на грубое поведение партнёра

Обида на партнёра тоже может стать причиной отказа от секса. Фото © Freepik

И ещё немного про эмоциональное состояние. Отказывать, ссылаясь на грубость партнёра, — это не наказывать возлюбленного. Это про проблемы в отношениях, которые женщина не в силах обсудить. Обида терзает её изнутри, но иного выхода, кроме как отказать в близости в этот день, девушка не видит. Ведь если займётся сексом с обидчиком, это может ещё сильнее отразиться на эмоциональном состоянии и ни к чему хорошему не приведёт.

Плохое самочувствие

Вспомните, как переносят простуду мужчины, буквально умирая при температуре 37,3, и как с чуть ли не 39 дорогие женщины упорно продолжают работать, выполнять дела по дому, ходить за продуктами и делать многое другое. Так что ещё одной причиной отказа женщины от секса может быть её плохое самочувствие.

Комплексы из-за собственного тела

Отказ от близости может сигнализировать о недостаточном количестве мужских комплиментов в адрес внешности дамы. Фото © Pexels

Представление себя сексуальной, как и самооценка женщины, часто зависит от того, что видно в отражении зеркала. Если животик всё больше смущает, а растяжки на бёдрах стали будто заметнее, это отразится на поведении женщины в постели. Отказ девушки от близости может сигнализировать о недостаточном количестве комплиментов от мужчины. Даме, которая не слышит добрых слов в свой адрес, начинает казаться, что её опасения по поводу потери привлекательности имеют основание.

Переизбыток стресса

Когда вот-вот пора сдавать годовой отчёт на работе, ребёнок заболел, а родственники звонили и "вынесли" мозги, у женщины попросту нет времени думать о сексе. Поэтому, дорогие мужчины, задумайтесь: если партнёрша всё чаще отказывает в близости, не взвалила ли она на себя слишком многое? В этом всём может скрываться настоящая причина отказа дамы сердца от интима — усталость. Поговорите с избранницей, спросите про положение дел. Помогите разобраться с проблемами, и, вероятно, вскоре сексуальное желание к женщине вернётся.

Неудовлетворённость сексом с конкретным мужчиной

Терпеть из раза в раз неудовлетворённость от близости не просто обидно — такой расклад подрывает самооценку. Фото © Unsplash

Если у партнёров разный сексуальный темперамент или мужчина ведёт себя в сексе эгоистично, не думая о наслаждении и удовольствии женщины, это тоже станет причиной отказа дамы от интима. Терпеть из раза в раз неудовлетворённость близостью не просто обидно — такой расклад подрывает самооценку девушки, внушая, что с ней что-то не так. Чтобы хотеть секса, важно получать свою кульминацию обоим партнёрам. В подсказках о том, как и где особенно приятно, нет ничего постыдного, как и в просьбах об определённых позах или темпе.

Отсутствие влечения к партнёру

Нередко случается и противоположная ситуация — мужчина перестал привлекать партнёршу в сексуальном плане. Чаще от такой проблемы страдают пары со стажем, кто уже долгое время вместе. Тут причину можно определить лишь долгими разговорами по душам. Возможно, избранник во время секса вдруг стал заботиться только о своём удовольствии и не уделяет внимания телу женщины. Или банально потерял былую форму, не говорит приятных слов во время близости.