7 главных качеств, которые делают мужчину идеальным мужем

Когда женщина собирается строить семью, обращает внимание на определённые качества своего партнёра или же их отсутствие. Что же ищут девушки в представителях противоположного пола? Должен ли мужчина иметь смелость признаться в чувствах, быть добытчиком, обеспечивать семью финансово? Несомненно. Есть даже несколько особенных качеств — показателей того, что кавалер станет отличным мужем.

Мужественность

В недавнем исследовании, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, россиянки назвали мужественность самым ценным качеством, которым может обладать представитель сильной половины человечества. Вероятно, с храбрыми, решительными кавалерами дамы чувствуют себя как за каменной стеной или подсознательно понимают, что мужчина сможет обеспечить им и будущим детям безопасную жизнь.

Порядочность

Порядочные мужчины в глазах будущих мам выглядят привлекательнее. Фото © Unsplash

Также большинство представительниц прекрасной половины человечества считают, что идеальный муж — порядочный, добрый, тот, кто никогда не поднимет руку на женщину. Оно и понятно почему. Намеренно и осознанно ни одна дама не захочет связывать жизнь с тираном, который в порыве гнева может причинить ей физическую боль. Так что парни-добряки в глазах будущих мам выглядят привлекательнее. Ведь есть и некая гарантия безопасности детям, которых не станут наказывать ремнём.

Надёжность

Надёжность — ещё одно качество, которое, по мнению женщин, делает мужчину идеальным супругом и отцом. Приятно знать, что партнёр не бросает слов на ветер и обязательно выполнит то, что обещает. Представители сильного пола, кому повезло обладать этой характеристикой, обычно серьёзно относятся к отношениям и ценят избранницу, искренне любят, не боясь показывать чувства, избегают измен.

Внимательность и уважительное отношение

Выбор женщин падает на тех мужчин, которые уважают их мнение. Фото © Unsplash

Чем отличаются гармоничные, здоровые отношения от любых других? В них партнёры разговаривают друг с другом и уважают мнение второй половинки. Ужиться с человеком, который считает всегда правым только себя, не прислушивается и не слышит слов супруги, крайне тяжело. И женщины это отчётливо осознают. Поэтому зачастую выбор дамы падает на того мужчину, который уже на момент начала романтических отношений показывает, что уважает мнение девушки и всегда её слышит.

Лояльность к недостаткам жены

Качество, которое можно встретить редко, но именно оно отличает идеального мужа от всех остальных. Тот мужчина, который к недостаткам своей женщины относится как можно более лояльно, в её глазах окажется лучшим. Мы все не идеальны. И если в первое время отношений пытаемся быть лучшей версией себя, то, привыкнув к человеку, открываемся и показываем себя настоящих. И нет ничего хуже, когда партнёр вдруг стыдит за волосы не первой свежести или набранные в счастливом браке несколько килограммов.

Отзывчивость

Здоровые отношения не могут существовать без желания помочь друг другу. Фото © Unsplash

Отзывчивость, готовность помочь — необходимое качество для мужчины, который хочет оказаться рыцарем для женщины. Часто случаются ситуации, когда близкие нуждаются в помощи. Здоровые отношения пронизаны не только компромиссами, но и желанием в трудную минуту оказаться рядом с партнёром. Не стоит быть безотказным или жертвовать собой ради женщины, но иногда проявить галантность и помочь ещё до её просьбы — определённо плюсик в карму.

Открытость к общению и обсуждению

Многие мужчины отличаются неумением не только выражать чувства, но и говорить о проблемах, просить о помощи. Нередко такие парни просто замыкаются, пытаясь справиться со всем в одиночку. Но отличными мужьями становятся именно те кавалеры, которые открыты к общению. В ссорах они не пытаются унизить партнёршу, а выслушают причины поступка, который не понравился. Собственно, идеальный муж и сам начнёт разговор, если заметит у супруги плохое настроение, предложит поддержку или скажет, как она ему нужна.