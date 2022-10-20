Новый год без Собчак и Урганта: Кто из звёздных ведущих заработает миллионы на корпоративах

Известный продюсер и организатор концертов Табриз Шахиди поделился "субъективным списком" самых часто приглашаемых на корпоративные и "закрытые" мероприятия ведущих. Агент составил рейтинг, исходя из личных наблюдений и опыта сотрудничества, основываясь на частоте запросов и информации партнёров. Шахиди подчеркнул, что по уровню доходов самые дорогие "мастера церемоний" превосходят самых популярных.

Топ-10 самых востребованных конферансье на новогодних мероприятиях выглядит так: Дмитрий Хрусталёв; Николай Басков; Тимур Родригез; Екатерина Скулкина; Александр Ревва; Екатерина Варнава; Михаил Галустян; Дмитрий Губерниев; Азамат Мусагалиев; Игорь Верник.

Кроме того, охотно зовут вести корпоративы Марину Кравец, Яну Чурикову, Дмитрия Нагиева, Андрея Малахова, Леру Кудрявцеву, Дмитрия Дюжева, Аллу Михееву, Валдиса Пельша, Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Гарика Мартиросяна, Демиса Карибидиса и Андрея Разыграева.