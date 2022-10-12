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12 октября, 11:33

Киркорова в топ-10 нет: Опубликован список самых востребованных на новогодних корпоративах артистов

Известный продюсер, организатор концертов Табриз Шахиди назвал имена самых востребованных артистов новогодних шоу. Агент утверждает, что о потере интереса заказчиками говорить не приходится, просто после пандемийного 2020-го многие используют "короткий горизонт планирования".

Топ-10 самых востребованных знаменитостей на новогодних мероприятиях пока выглядит так:

  1. Леонид Агутин;
  2. "Руки вверх";
  3. Zivert;
  4. Shaman;
  5. Баста;
  6. Полина Гагарина;
  7. "Иванушки Int.";
  8. Певица МакSим;
  9. Анна Asti;
  10. Сосо Павлиашвили.

По оценке Шахиди, Филипп Киркоров пока не входит в первую десятку наиболее приглашаемых на корпоративы звёзд: поп-король расположился на 11-й строчке рейтинга. Кроме того, охотно зовут выступать на частных мероприятиях Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диану Арбенину, Диму Билана, группы "Моральный кодекс", "Градусы", "Звери", "Айова", A-Studio, "Дискотека Авария", Uma2rman, певицу Ёлку, Григория Лепса, Jony, Лену Темникову, Валерия Сюткина, Алексея Чумакова, дуэт Hammali & Navai, Владимира Преснякова, Клаву Коку, Ани Лорак, Олега Газманова, Валерию и Александра Маршала.

Раскрыты миллионные гонорары, которые звёзды шоубиза получат за новогодние корпоративы

Раскрыты миллионные гонорары, которые звёзды шоубиза получат за новогодние корпоративы

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ТАСС / Михаил Метцель / Александр Щербак / Артём Геодакян

Марта Белова

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