Киркорова в топ-10 нет: Опубликован список самых востребованных на новогодних корпоративах артистов
Известный продюсер, организатор концертов Табриз Шахиди назвал имена самых востребованных артистов новогодних шоу. Агент утверждает, что о потере интереса заказчиками говорить не приходится, просто после пандемийного 2020-го многие используют "короткий горизонт планирования".
Топ-10 самых востребованных знаменитостей на новогодних мероприятиях пока выглядит так:
- Леонид Агутин;
- "Руки вверх";
- Zivert;
- Shaman;
- Баста;
- Полина Гагарина;
- "Иванушки Int.";
- Певица МакSим;
- Анна Asti;
- Сосо Павлиашвили.
По оценке Шахиди, Филипп Киркоров пока не входит в первую десятку наиболее приглашаемых на корпоративы звёзд: поп-король расположился на 11-й строчке рейтинга. Кроме того, охотно зовут выступать на частных мероприятиях Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диану Арбенину, Диму Билана, группы "Моральный кодекс", "Градусы", "Звери", "Айова", A-Studio, "Дискотека Авария", Uma2rman, певицу Ёлку, Григория Лепса, Jony, Лену Темникову, Валерия Сюткина, Алексея Чумакова, дуэт Hammali & Navai, Владимира Преснякова, Клаву Коку, Ани Лорак, Олега Газманова, Валерию и Александра Маршала.
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ТАСС / Михаил Метцель / Александр Щербак / Артём Геодакян