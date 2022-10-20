Эти шесть имён носят девушки, которые становятся лучшими жёнами

Анна

Древнееврейское Ханна, от которого произошло имя Анна, говорит о "благосклонности", "силе", "храбрости" девушки. Аня станет настоящим сокровищем для любого дома, ведь она нежна, женственна и невероятно одухотворена. Без особого труда она создаст в квартире нужное настроение — в этом помогут несущественные, в то же время знаковые мелочи: подушки, расшитые вручную, тёплый плед на диване, запах свежих булочек. В уютное гнёздышко, организованное Анной, мужу всегда хочется вернуться, так как именно там он чувствует себя любимым и вдохновлённым.

Диана

Диана станет для мужа женой-праздником: никогда не пилит и всегда готова поразвлечься, даже если повода особо и нет. Фото © Freepik / wayhomestudio

"Божественную" Диану муж всегда характеризует как умную и заботливую, ведь такая супруга проявляет нежность по отношению к нему на ежедневной основе. Такая спутница жизни всегда поддержит мужчину в любом начинании, всячески направляет и помогает во всём. На неё можно положиться, ей можно довериться: она не обманет и не предаст. Уборку дома Диана считает чисто женской обязанностью, что кавалеру, конечно, на руку: его не попросят помыть посуду и не станут уговаривать пропылесосить. Диана — это женщина-праздник: она всегда готова устроить вечеринку, даже без повода.

Екатерина

Женщина с императорским именем Екатерина идеальна для поддержания баланса интересов. Это качество особенно актуально в тех семьях, где планируется несколько детей или же есть многочисленные родственники типа бабушек, двоюродных дядь, внучатых дедушек и бесконечных племянников, причём имена их всех мужчине запомнить категорически невозможно. Катя же не забудет ни о ком, каждого члена семьи обласкает своим материнским вниманием. С появлением такой женщины любые ссоры в доме прекращаются, ведь "вечно чистая" Екатерина — сама гармония.

Ирина

Ирина принесёт в дом мир и спокойствие, при этом защищать семейное благополучие в случае необходимости будет как разъярённая тигрица. Фото © Freepik / halayalex

Несущая "мир и спокойствие" Ирина — богиня кулинарного искусства. Даже когда в холодильнике шаром покати, она, словно фея, приготовит обед из восьми блюд. Домашним Ира всегда дарит тёплые улыбки, а вот её завистникам лучше сразу самоликвидироваться. Всё дело в том, что такая жена защищает семейное благополучие словно разъярённая тигрица: никто и никогда не имеет права угрожать её супругу или детям. Если Ирина решит разделаться с врагом, сделает это в очень изысканной манере.

Наталья

"Благословенная" Наталья — поклонница порядка, но палку не перегибает. Внезапные гости никогда не застанут врасплох такую. Под управлением Натальи всё и все работают как часы: дети в школу не опаздывают, а муж хоть и в курсе, как гладить рубашки, точно помнит, где они висят. Наташа — прекрасный, талантливый организатор, но от других того же не требует, понимая, что у каждого из нас свои сильные стороны. А ещё Наталья всегда подставит плечо, если у мужа трудности или вообще наступила чёрная полоса в жизни.

Юлианна