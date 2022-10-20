Отработка кармы: Чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября, о котором все говорят

Коридор затмений, когда солнечное и лунное затмения происходят практически одно за другим, накаляет атмосферу, влияя почти на всех землян. Затмения и сами по себе оказывают воздействие на людей, но когда между ними промежуток всего в пару недель, жизнь усложняется ещё сильнее. Чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября, рассказала ведьма Алёна Полынь.

Как затмение влияет на человека?

Затмения сами по себе заставляют человека погружаться в свой внутренний мир и начать замечать ранее скрытые вещи как в окружающих, так и в себе. Причём реакция на новизну, с которой приходится столкнуться, не всегда однозначна: одни впадают в депрессию, другие скатываются в агрессию, а третьи вообще переживают из-за того, что они "какие-то не такие". Это очень тяжёлая эмоционально фаза.

В такую же глубину погружаются страны и города, ведь у них тоже есть карма, которую они могут отрабатывать Алёна Полынь Ведьма

Чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября?

Ведьма Полынь утверждает, что в промежутке между затмениями Солнца и Луны у людей обостряются психические отклонения. Поэтому тем, у кого психика расшатана, в период с 25 октября по 8 ноября лучше не выходить из дома, в особенности ночью.

Что до влияния коридора затмений на ситуацию в мире в целом, при солнечном затмении страны "начинают активно отрабатывать карму", пишет "Вечерняя Москва". С 25 октября по 8 ноября возникнет вполне опасная фаза, способная усилить катаклизмы, и государствам придётся столкнуться с кармической отработкой.

Это может привести к ситуационным моментам, которые обострят мировые конфликты. Всё усугубляется ещё и тем, что мы живём в год Тигра, а это хищное и воинственное животное Алёна Полынь Ведьма