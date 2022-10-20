НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 17:17

КХЛ разобралась в скандале с отказом скорой везти травмированного игрока "Толпара" в больницу

КХЛ оправдала новосибирских медиков, отказавшихся везти в больницу игрока "Толпара"

Клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) "Сибирские снайперы" в своём официальном заявлении прокомментировал информацию о том, что игроку команды "Толпар" Дмитрию Табатадзе было отказано в оказании первой помощи и госпитализации со стороны дежуривших на стадионе врачей.

"По итогам изучения документов и видеоматериалов возникшей ситуации Континентальная хоккейная лига официально подтвердила соответствие действий медицинской бригады на матче положениям статьи 17 медицинского регламента МХЛ", — подчеркнули в клубе.

С Валерия Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил

С Валерия Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил

Ранее Лайф сообщал, что тренер "Толпара" заявил об отказе бригады скорой помощи госпитализировать защитника Дмитрия Табатадзе после того, как он получил травму во время встречи в Новосибирске.

Обложка ©

ХК "Сибирские снайперы"

Артур Белкин
  • Новости
  • мхл
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров