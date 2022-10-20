КХЛ разобралась в скандале с отказом скорой везти травмированного игрока "Толпара" в больницу
КХЛ оправдала новосибирских медиков, отказавшихся везти в больницу игрока "Толпара"
Клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) "Сибирские снайперы" в своём официальном заявлении прокомментировал информацию о том, что игроку команды "Толпар" Дмитрию Табатадзе было отказано в оказании первой помощи и госпитализации со стороны дежуривших на стадионе врачей.
"По итогам изучения документов и видеоматериалов возникшей ситуации Континентальная хоккейная лига официально подтвердила соответствие действий медицинской бригады на матче положениям статьи 17 медицинского регламента МХЛ", — подчеркнули в клубе.
Ранее Лайф сообщал, что тренер "Толпара" заявил об отказе бригады скорой помощи госпитализировать защитника Дмитрия Табатадзе после того, как он получил травму во время встречи в Новосибирске.
ХК "Сибирские снайперы"