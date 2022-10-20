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20 октября, 18:06

Арестович предупредил украинцев о риске остаться без тепла и света на месяцы

Арестович заявил, что Украина может остаться без воды, тепла и света на месяцы

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без света и тепла на ближайшие месяцы.

"Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями <...> Ну помёрзнем, посидим, водичку поносим в вёдрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее", — заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной*.

Он также призвал жителей страны вспомнить опыт 90-х годов, когда им приходилось находиться в домах без отопления. По словам Арестовича, сейчас без воды, электричества и тепла оказалось 1800 населённых пунктов на территории Украины.

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*Включена в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / ZUMA

Артур Белкин
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