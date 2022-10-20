Арестович предупредил украинцев о риске остаться без тепла и света на месяцы

"Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями <...> Ну помёрзнем, посидим, водичку поносим в вёдрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее", — заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной*.