Замгенсека НАТО назвал условия возобновления сотрудничества России и Европы

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в будущем Европа и Россия смогут возобновить отношения. По его словам, для этого Москве необходимо выполнить несколько условий, после чего ЕС пересмотрит свою позицию.

"Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти (с Украины. — Прим. Лайфа), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", — заявил политик, выступая на дискуссии в Вашингтоне, посвящённой европейской архитектуре безопасности.