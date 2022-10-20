Испания направит 16 истребителей Eurofighter в Болгарию и Румынию

Испания в ближайшие два месяца собирается направить 16 истребителей Eurofighter в Болгарию и Румынию. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на главу болгарского Минобороны Димитара Стоянова. Предполагается, что половина из этого состава — восемь истребителей — будут переброшены в Болгарию уже 1 ноября.

До 23 декабря испанские военные самолёты совместно с местными Воздушно-военными силами будут участвовать в миссии по патрулированию воздушного пространства. А в начале декабря, по данным издания, ещё восемь истребителей Испании отправятся в Румынию в рамках планов НАТО по усилению обороны союзников, находящихся вблизи России. По плану эта миссия продлится четыре месяца, до марта 2023 года.

Испанские лётчики уже имеют опыт наблюдения за воздушным пространством в этих двух странах Североатлантического альянса. В феврале прошлого года группа в составе шести истребителей Eurofighter в течение двух месяцев действовала с базы недалеко от румынского города Констанца. С той же целью ещё четыре самолёта находились в Болгарии с 11 февраля по 31 марта. Но это будет первый раз, когда истребители Испании будут развёрнуты одновременно в двух странах, граничащих с Чёрным морем.