В США выдали секрет, связанный с поставками вооружений Киеву

США столкнулись с рядом значительных трудностей с соблюдением стандартов оборонного производства, однако в Вашингтоне это не разглашают. Об этом заявил член Палаты представителей Майкл Маккол.

"Думаю, в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро", — посетовал конгрессмен в интервью Newsmax.

В результате ухудшения военной мощи Штатов и сложностей с защитой союзников за рубежом появились и проблемы внутри страны, считает Маккол. Вашингтон, по его словам, уже три года не поставляет оружие Тайваню, "задолженность" имеется и в отношении Украины: так, новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть направлены в Киев только через два года. Конгрессмен утверждает, что вопрос продажи оружия можно назвать самой большой угрозой для национальной безопасности Америки.