Устройство, похожее на дрон ВСУ, сдетонировало в руках у белгородского ребёнка

Ребёнок в Белгородской области попал в больницу после того, как у него в руках сдетонировало устройство, похожее на используемый украинскими войсками дрон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У себя в телеграм-канале глава региона написал, что устройство было найдено девятилетним ребенком — оно, по словам политика, было похоже на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области.

"Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребёнок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей", — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь.