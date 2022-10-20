Устройство, похожее на дрон ВСУ, сдетонировало в руках у белгородского ребёнка
Гладков: В руках у ребёнка в Белгородской области сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ
Ребёнок в Белгородской области попал в больницу после того, как у него в руках сдетонировало устройство, похожее на используемый украинскими войсками дрон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
У себя в телеграм-канале глава региона написал, что устройство было найдено девятилетним ребенком — оно, по словам политика, было похоже на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области.
"Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребёнок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей", — сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие. Губернатор уточнил, что все прилёты снарядов попали в гражданские объекты, в том числе в торговый центр и ФОК.
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