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20 октября, 20:05

Устройство, похожее на дрон ВСУ, сдетонировало в руках у белгородского ребёнка

Гладков: В руках у ребёнка в Белгородской области сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ

Ребёнок в Белгородской области попал в больницу после того, как у него в руках сдетонировало устройство, похожее на используемый украинскими войсками дрон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У себя в телеграм-канале глава региона написал, что устройство было найдено девятилетним ребенком — оно, по словам политика, было похоже на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области.

"Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребёнок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей", — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь.

В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры

В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры

Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино в Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, есть пострадавшие. Губернатор уточнил, что все прилёты снарядов попали в гражданские объекты, в том числе в торговый центр и ФОК.

Обложка ©

Unsplash

Дмитрий Алексиевич

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