Потерявшийся в пространстве Байден не смог уйти со сцены после выступления

Президент США Джо Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены. Трансляцию мероприятия вёл Fox News. Американский лидер выступал с речью о строительных работах и восстановлении инфраструктуры в стране.

Байден обратился к слушателям с того места, где примерно девять месяцев назад обрушилась часть моста, из-за этого получили травмы десять человек. В завершение речи он отошёл от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Некоторое время президент растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух. Только после этого он развернулся и поспешил к выходу.