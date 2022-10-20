Потерявшийся в пространстве Байден не смог уйти со сцены после выступления
Президент США Джо Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены. Трансляцию мероприятия вёл Fox News. Американский лидер выступал с речью о строительных работах и восстановлении инфраструктуры в стране.
Байден обратился к слушателям с того места, где примерно девять месяцев назад обрушилась часть моста, из-за этого получили травмы десять человек. В завершение речи он отошёл от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Некоторое время президент растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух. Только после этого он развернулся и поспешил к выходу.
Ранее президент Байден нарвался на насмешки в Сети из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. Поведение американского лидера сочли нелепым. Он запнулся в публичной речи и не смог правильно выговорить фамилию директора американского Национального института онкологии Моники Бертальони.
Также, напомним, ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").
ТАСС / АР / Evan Vucci