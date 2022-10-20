Пентагон: В прошлом году более 500 военных США покончили с собой в армии

Свыше 500 американских военных покончили с собой в 2021 году. Об этом сообщили в Минобороны Соединённых Штатов.

"519 военнослужащих покончили с собой в 2021 календарном году, при этом поступившие на военную службу мужчины оказались в группе наибольшего риска", — говорится в заявлении на сайте американского военного ведомства.

Из этого состава 93% являлись белыми молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет. В Пентагоне заметили, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года. В то же время показатели 2021-го года ниже, чем 2020-го. А показатель среди резервистов и гвардейцев колебался из года в год с 2011 -го по 2021-й.