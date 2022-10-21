"До встречи": Медведев пригласил Маска в Москву на День Победы
Медведев в ответ на вопрос Маска об Артёмовском направлении пригласил его на День Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации на Артёмовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
"До встречи в Москве на Дне Победы", — написал российский политик в ответ на вопрос Маска в "Твиттере".
А ранее Илон Маск благожелательно оценил слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в "Твиттере" по поводу отставки Лиз Трасс. По его словам, это был "довольно хороший троллинг, если быть честным". Напомним, Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Трасс, поздравив салат латук с "победой" в противостоянии, за которым следили в Сети.
ТАСС / ЕРА / Carina Johansen