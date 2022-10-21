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21 октября, 07:28

"До встречи": Медведев пригласил Маска в Москву на День Победы

Медведев в ответ на вопрос Маска об Артёмовском направлении пригласил его на День Победы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации на Артёмовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.

"До встречи в Москве на Дне Победы", — написал российский политик в ответ на вопрос Маска в "Твиттере".

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А ранее Илон Маск благожелательно оценил слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в "Твиттере" по поводу отставки Лиз Трасс. По его словам, это был "довольно хороший троллинг, если быть честным". Напомним, Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Трасс, поздравив салат латук с "победой" в противостоянии, за которым следили в Сети.

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ТАСС / ЕРА / Carina Johansen

Оксана Попова

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