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21 октября, 07:19

В Подмосковье вспыхнул пожар на складе "Ногинск-технопарка"

В подмосковном Ногинске загорелся склад на территории предприятия "Ногинск-технопарк", огнём охвачено почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС, уточнив, что сигнал о пожаре поступил в 08:29 по московскому времени.

Пожар на складе в Ногинске. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на территории "Ногинск-технопарка" на площади, предварительно, 4800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", уточнили в ведомстве.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ЧП. На них видно, что клубы густого дыма поднимаются над зданием. Судя по видео, пламя уже охватило часть крыши. Информации о возможных причинах на данный момент нет.

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В Джакарте купол Большой мечети исламского центра рухнул из-за пожара

Ранее сообщалось, что 6 октября на юге Москвы пожарные локализовали возгорание в двухэтажном автосервисе с машинами. Пламя охватило здание на улице Севанской, д. 25 и распространилось на площади порядка 900 квадратных метров. Обрушилась кровля.

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LIFE

Татьяна Миссуми

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