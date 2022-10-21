Джонсона назвали лучшим кандидатом на пост премьера Британии
Европейский чиновник Коул: Лучшим кандидатом в премьеры Британии мог бы быть Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обложка © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL
Лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина Великобритании мог бы стать экс-премьер страны Борис Джонсон, заявил РИА "Новости" бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул. Однако, по его словам, это выглядело бы крайне рискованно в связи с парламентским расследованием в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса.
"Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон. Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он всё ещё очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер всё ещё находится под следствием за ложь парламенту о приёме гостей на Даунинг-стрит, 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов — выбрать его сейчас", — сказал он.
По его мнению, вероятно, члены Консервативной партии выберут однопартийца, так как это самый быстрый и простой способ назначить лидера. Коул также назвал возможных кандидатов: экс-глава Минфина Риши Сунак, лидер Палаты общин Пенни Мордонт и бывший руководитель МВД Суэлла Браверман.
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.