Джонсона назвали лучшим кандидатом на пост премьера Британии

Лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина Великобритании мог бы стать экс-премьер страны Борис Джонсон, заявил РИА "Новости" бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул. Однако, по его словам, это выглядело бы крайне рискованно в связи с парламентским расследованием в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса.

"Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон. Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он всё ещё очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер всё ещё находится под следствием за ложь парламенту о приёме гостей на Даунинг-стрит, 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов — выбрать его сейчас", — сказал он.