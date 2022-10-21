В Индонезии заявили, что даже в случае давления не откажутся от приглашения Путина на G20
Посол Таварес: Индонезия не откажется от приглашения Путина на G20 в случае давления извне
Джакарта не намерена отказываться от приглашения президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20. Как указал в беседе с ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, данное решение будет неизменным даже в случае давления со стороны третьих стран.
Таварес также указал, что президент Индонезии Джоко Видодо направил приглашения всем лидерам G20, включая российского лидера Владимира Путина.
"Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция. Мы уже всё пояснили, разослав приглашения", — заявил дипломат и добавил, что Джакарта на данный момент не получила ни одного отказа от участия в предстоящем саммите.
Ранее Путин сообщил, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил президент РФ. Российский лидер также заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался. В Белом доме также сообщили, что Байден не планирует встречаться с Путиным на полях G20.
ТАСС / Сергей Ильин