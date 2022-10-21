В Индонезии заявили, что даже в случае давления не откажутся от приглашения Путина на G20

Джакарта не намерена отказываться от приглашения президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20. Как указал в беседе с ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, данное решение будет неизменным даже в случае давления со стороны третьих стран.

"Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция. Мы уже всё пояснили, разослав приглашения", — заявил дипломат и добавил, что Джакарта на данный момент не получила ни одного отказа от участия в предстоящем саммите.