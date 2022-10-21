Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена на полях G20

Если президент России Владимир Путин решит лично участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт с 15 по 16 ноября на Бали, Индонезия готова организовать его встречу с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

"Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Как отметил посол, Джакарта передала приглашение Путину, но решение об участии остаётся за Москвой. Таварес добавил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично приезжал в российскую столицу, чтобы пригласить РФ к участию в саммите. По его словам, Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз.