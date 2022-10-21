В Москву из Сирии вернулось 38 детей

Из Сирии на родину вернулось 38 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Среди них — 15 девочек и 23 мальчика. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

19–20 октября Львова-Белова находилась с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике. Она провела ряд рабочих встреч и переговоров, посвящённых вывозу российских детей, находящихся в лагерях беженцев и приютах на территории Сирии, в том числе в Заевфратье. Подготовлены документы на 136 российских детей, статус которых установлен и родственные связи подтверждены.

Самолёт ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский в ночь на 21 октября. С аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров. После полного обследования они будут переданы родственникам. Специалисты аппарата детского омбудсмена помогут с оформлением всех необходимых документов, а детские омбудсмены на местах будут оказывать этим детям и их семьям поддержку.

Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. За это время из Сирии и Ирака репатриировано 382 ребёнка (из Ирака — 124, из Сирии — 258), все они находятся в семьях родственников и проживают в более чем 20 регионах России.

В настоящее время в аппарате уполномоченного по правам ребёнка находится ещё более тысячи заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками, детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.