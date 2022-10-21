Президент США разругал республиканцев после слов о сокращении помощи Украине

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев, высказывающихся за сокращение помощи Украине.

"Республиканцы говорят, что если победят [на выборах в Конгресс], то вряд ли продолжат финансировать Украину. Эти ребята не понимают. Это гораздо больше, чем Украина. Это Восточная Европа. Это НАТО. Это действительно серьёзные последствия. У них нет никакого понимания американской внешней политики", — приводит слова американского президента пресс-пул Белого дома.

Своё заявление Байден сделал на мероприятии по сбору средств, проходившем в Филадельфии в преддверии упомянутых выборов. Он высказал мнение, что республиканцы не смыслят во внешней американской политике и не понимают, что мир ориентируется на действия Соединённых Штатов.