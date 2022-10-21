Президент США разругал республиканцев после слов о сокращении помощи Украине
Байден: Республиканцы, говорящие о сокращении помощи Киеву, не понимают политику США
Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев, высказывающихся за сокращение помощи Украине.
"Республиканцы говорят, что если победят [на выборах в Конгресс], то вряд ли продолжат финансировать Украину. Эти ребята не понимают. Это гораздо больше, чем Украина. Это Восточная Европа. Это НАТО. Это действительно серьёзные последствия. У них нет никакого понимания американской внешней политики", — приводит слова американского президента пресс-пул Белого дома.
Своё заявление Байден сделал на мероприятии по сбору средств, проходившем в Филадельфии в преддверии упомянутых выборов. Он высказал мнение, что республиканцы не смыслят во внешней американской политике и не понимают, что мир ориентируется на действия Соединённых Штатов.
Между тем, добавил хозяин Белого дома, другие страны смотрят на США как на лидера, потому что они "не такие большие или могущественные".
Ранее Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.