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20 октября, 22:34

Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Байден: Победа республиканцев на выборах в США могла бы сократить помощь Киеву

Президент США демократ Джо Байден обеспокоен перспективами дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона в случае победы республиканцев на промежуточных ноябрьских выборах. Своими опасениями он поделился в беседе с журналистами в ходе поездки в Питтсбург.

"Я обеспокоен", — дал Байден категорический ответ на соответствующий вопрос.

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Вместе с тем американский лидер оптимистично настроен в отношении итогов выборов в Конгресс. Утвердительно он ответил и на вопрос о возможности сохранения контроля над Сенатом его однопартийцами. Хозяин Белого дома заявил о готовности работать с республиканцами в случае их возможной победы.

Ранее Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.

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ТАСС / АР / Evan Vucci

Юлия Коновалова

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