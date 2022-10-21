Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Президент США демократ Джо Байден обеспокоен перспективами дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона в случае победы республиканцев на промежуточных ноябрьских выборах. Своими опасениями он поделился в беседе с журналистами в ходе поездки в Питтсбург.

Вместе с тем американский лидер оптимистично настроен в отношении итогов выборов в Конгресс. Утвердительно он ответил и на вопрос о возможности сохранения контроля над Сенатом его однопартийцами. Хозяин Белого дома заявил о готовности работать с республиканцами в случае их возможной победы.