Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине
Байден: Победа республиканцев на выборах в США могла бы сократить помощь Киеву
Президент США демократ Джо Байден обеспокоен перспективами дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона в случае победы республиканцев на промежуточных ноябрьских выборах. Своими опасениями он поделился в беседе с журналистами в ходе поездки в Питтсбург.
"Я обеспокоен", — дал Байден категорический ответ на соответствующий вопрос.
Вместе с тем американский лидер оптимистично настроен в отношении итогов выборов в Конгресс. Утвердительно он ответил и на вопрос о возможности сохранения контроля над Сенатом его однопартийцами. Хозяин Белого дома заявил о готовности работать с республиканцами в случае их возможной победы.
Ранее Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.
ТАСС / АР / Evan Vucci