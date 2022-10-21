"Через губу": Посол указал на недопустимость тона США в диалоге с Россией
Антонов: США предлагают России условия для переговоров по Украине с позиции силы
Власти США выдвигают Москве условия для начала переговоров по Украине с позиции силы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации", — отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
На основании сказанного глава российской дипмиссии задался вопросом, "можно ли на этой основе о чём-то договариваться".
"Разве можно вообще озвучивать такого рода идеи? То есть с нами по-прежнему говорят с позиции сильного, с нами пытаются говорить через губу", — подчеркнул Антонов.
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак умолял спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не оставлять Киев "один на один с Россией" и "не дрогнуть" перед ней. Об этом рассказал конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.
ТАСС / Александр Щербак