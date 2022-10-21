Не горят даже светофоры: Левый берег украинской столицы погрузился во тьму
В левобережной части Киева из-за дефицита электричества отключили светофоры
В Киеве на фоне дефицита электроэнергии начали отключать светофоры, об этом сообщает украинское интернет-издание "Страна".
Электричество частично пропало в левобережной части украинской столицы, не работают даже светофоры, делится сведениями портал. От отключений страдает и самый большой жилмассив Киева с населением в 300 тысяч человек — Троещина.
Накануне, напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти запустят на ряд троллейбусных маршрутов автобусы, это делается для экономии электроэнергии. А замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
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