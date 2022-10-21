Не горят даже светофоры: Левый берег украинской столицы погрузился во тьму

В Киеве на фоне дефицита электроэнергии начали отключать светофоры, об этом сообщает украинское интернет-издание "Страна".

Электричество частично пропало в левобережной части украинской столицы, не работают даже светофоры, делится сведениями портал. От отключений страдает и самый большой жилмассив Киева с населением в 300 тысяч человек — Троещина.