У него на это пять причин: Байдену предоставили расклад по решению украинского кризиса

Президенту США Джо Байдену необходимо разработать разумную стратегию деэскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказала офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер. Она привела пять причин того, зачем так важно на текущем этапе понизить градус напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном. И первая из этих причин — угроза полномасштабной войны.

"Сейчас мы находимся в спирали эскалации в отношениях с Россией, рискуя втянуть нашу страну в конфликт между Россией и НАТО", — написала Коффлер в колонке для Fox News.

Второй причиной она назвала длившееся десятилетиями соперничество США и РФ, которое склоняет Вашингтон "преподать урок Путину", вместо того чтобы рационально и взвешенно оценить ситуацию. Помимо этого автор назвала ошибкой выпады Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, которого нынешний Белый дом ранее назвал "военным преступником". По мнению экс-разведчицы, такая риторика послужила эскалации кризиса.

Четвёртая причина, по мнению Коффлер, — это вероятность форс-мажорной ситуации, которая может привести к серьёзным последствиям. В пример она привела ЧП с корейским самолётом, сбитым в 1983 году над Сахалином из-за нарушения воздушного пространства и несоблюдения инструкций.

И пятая причина, как указала Коффлер, — ядерные военные учения НАТО, которые проводятся "в разгар активного конфликта на фоне самого глубокого кризиса за всю историю российско-американских отношений" и повышают вероятность недопонимания между странами. Бывшая разведчица призвала Байдена пересмотреть стратегию по Украине, чтобы не допустить упомянутого им "ядерного армагеддона" и инициировать переговорный процесс между Москвой и Киевом.