Три человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне

Украинские военные обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS. Об этом в своём телеграм-канале сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его данным, погибли три человека.

"Десять человек получили тяжёлые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены", — проинформировал служащий.

Информацию о потерях подтвердил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, десять мирных человек ранены. 12 гражданских машин сожжены", — сообщил политик.