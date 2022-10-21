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20 октября, 21:55

Три человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне

Украинские военные обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS. Об этом в своём телеграм-канале сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его данным, погибли три человека.

"Десять человек получили тяжёлые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены", проинформировал служащий.

ВСУ выпустили по гражданской переправе в Херсоне 12 ракет

ВСУ выпустили по гражданской переправе в Херсоне 12 ракет

Информацию о потерях подтвердил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, десять мирных человек ранены. 12 гражданских машин сожжены", сообщил политик.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три — попали в район моста. Об этом также сообщил представитель экстренных служб региона.

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Юлия Коновалова

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