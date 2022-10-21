Три человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне
Украинские военные обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS. Об этом в своём телеграм-канале сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его данным, погибли три человека.
"Десять человек получили тяжёлые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены", — проинформировал служащий.
Информацию о потерях подтвердил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, десять мирных человек ранены. 12 гражданских машин сожжены", — сообщил политик.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три — попали в район моста. Об этом также сообщил представитель экстренных служб региона.
ТАСС / Владимир Бондаренко