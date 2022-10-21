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21 октября, 02:15

В Британии испугались последствий ЧП с самолётом над Черным морем

Лейборист Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты у ВВС Британии

Лондону необходимо избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании. Такой призыв прозвучал от депутата-лейбориста Люка Полларда, сообщает газета Sun.

Парламентарий отметил, что случившееся в Чёрном море "внушает опасения".

"Этот инцидент служит серьёзным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчётов", — предупредил Поллард.

Минобороны Британии: Истребитель ВКС России выпустил ракету в сторону британского самолёта

Минобороны Британии: Истребитель ВКС России выпустил ракету в сторону британского самолёта

Вместе с тем, по словам депутата, Британии не следует отказываться от совместной поддержки Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что истребители ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области. Представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что самолёт был сбит в небе над Харьковской областью близ населённого пункта Гусаровка.

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ТАСС / Виталий Невар

Юлия Коновалова

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