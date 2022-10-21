В Британии испугались последствий ЧП с самолётом над Черным морем

Лондону необходимо избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании. Такой призыв прозвучал от депутата-лейбориста Люка Полларда, сообщает газета Sun.

Парламентарий отметил, что случившееся в Чёрном море "внушает опасения".

"Этот инцидент служит серьёзным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчётов", — предупредил Поллард.

Вместе с тем, по словам депутата, Британии не следует отказываться от совместной поддержки Украины.