В Британии испугались последствий ЧП с самолётом над Черным морем
Лейборист Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты у ВВС Британии
Лондону необходимо избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании. Такой призыв прозвучал от депутата-лейбориста Люка Полларда, сообщает газета Sun.
Парламентарий отметил, что случившееся в Чёрном море "внушает опасения".
"Этот инцидент служит серьёзным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчётов", — предупредил Поллард.
Вместе с тем, по словам депутата, Британии не следует отказываться от совместной поддержки Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что истребители ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области. Представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что самолёт был сбит в небе над Харьковской областью близ населённого пункта Гусаровка.
ТАСС / Виталий Невар