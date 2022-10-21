В Китае усмотрели удар по Западу в связи с отставкой Лиз Трасс
GT: Уход Трасс — итог неспособности старой западной демократии решать новые проблемы
Самое короткое в истории Великобритании премьерство Лиз Трасс показало, что старая западная демократия не может решить возникающие новые проблемы. Такими наблюдениями делится китайское издание Global Times.
"Этот драматический поворот в её политической жизни также можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии не способна решить возникающие новые проблемы", — отмечается в материале.
Статья напоминает, что Британия известна как основатель западной демократии, — и, хотя у неё должен был быть богатый практический опыт, кажется, что она беспомощна в решении новых проблем в сложных условиях. Так, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что отставка Трасс в первую очередь показывает, насколько серьёзны институциональные проблемы Соединённого Королевства.
По его словам, традиционный набор политических решений и институтов, присутствующих в Великобритании, не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна. Цуй Хунцзянь считает, что для Британии единственным возможным решением этих проблем является постоянная замена премьер-министров.
"Любому новому лидеру трудно решать проблемы в краткосрочной перспективе, и тот, кто придёт на смену Трасс, может столкнуться со всевозможными трудностями и также совершать ошибки", — констатирует он.
Замена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе, таково резюме публикации.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что премьерскому креслу в Великобритании грозит девальвация в случае возможного возвращения Бориса Джонсона на должность главы правительства страны. А говоря о Лиз Трасс, он назвал её "случайной фигурой", которая заняла премьерский пост лишь благодаря пустой демагогии.
В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
ТАСС / Zuma