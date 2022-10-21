"Голос не закулисный": Посты в Twitter нового посла Украины шокировали немцев

Немецкая газета Die Welt предупредила жителей Германии, что они слишком рано обрадовались отставке украинского посла Андрея Мельника: как утверждает издание, его преемник Алексей Макеев даёт мало поводов для оптимизма.

"В "Твиттере" Макеев задаёт тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. Он также показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев", — утверждают авторы материала.

Новый украинский посол, не успев даже прибыть в Берлин, принялся требовать в соцсетях немецкое оружие. Между тем перед отправкой в Германию Макеев попросил немецких подписчиков в соцсети Twitter посоветовать ему музыкальный плейлист. Те, кто радовался избавлению от одиозного дипломата Мельника, заподозрили, что праздновали чересчур рано, пишет газета.

"Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом", — предупреждает Die Welt.

Ранее читатели всё той же немецкой газеты написали в комментариях, что не ждут ничего хорошего от нового посла Украины в Германии: они высказали мнение, что тот продолжит гнуть линию своего предшественника на этом посту Андрея Мельника, прославившегося оскорблениями в адрес ФРГ.