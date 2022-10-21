"Включил свет — наказан": Растратчиков электричества на Украине ждёт удар по кошельку

В городах и райцентрах Украины собираются организовать полицейские патрули для выявления тех, кто не соблюдает режим экономии электричества. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Включил свет — будешь наказан. Теперь на Украине в городах и райцентрах полицейские патрули будут искать нарушителей экономии света и притягивать их к ответственности. В первую очередь это касается предпринимателей", — написал Кива в своём телеграм-канале.

По данным политика, представителям бизнеса при несоблюдении режима экономии грозит отключение от электросети. Кроме этого, предпринимателям может грозить штраф, сказал экс-нардеп.