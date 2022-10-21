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21 октября, 01:06

"Включил свет — наказан": Растратчиков электричества на Украине ждёт удар по кошельку

Кива: Полицейские патрули на Украине будут выявлять нарушителей экономии энергии

В городах и райцентрах Украины собираются организовать полицейские патрули для выявления тех, кто не соблюдает режим экономии электричества. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Включил свет — будешь наказан. Теперь на Украине в городах и райцентрах полицейские патрули будут искать нарушителей экономии света и притягивать их к ответственности. В первую очередь это касается предпринимателей", написал Кива в своём телеграм-канале.

По данным политика, представителям бизнеса при несоблюдении режима экономии грозит отключение от электросети. Кроме этого, предпринимателям может грозить штраф, сказал экс-нардеп.

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Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил, что веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока. Отключать электроэнергию планируется не более чем на четыре часа в разное время. Отключения в течение суток могут повторяться.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Юлия Коновалова

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