Пицца и спагетти на вилке: Итальянского дипломата рассердило приглашение Трасс в "Бриталию"

Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился с претензиями к журналу The Economist, который после отставки премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс изобразил её в стереотипном образе древнеримского воина с вилкой вместо копья.

Обложка британского журнала с Лиз Трасс. Фото © The Economist

"Любому дипломату всегда приятно читать Economist, а тем более в качестве посла Италии в Соединённом Королевстве, учитывая, что вы уделяете постоянное внимание Италии, столь любимой британским населением", — возмущённо высказался дипломат в соцсетях.

Номер еженедельника озаглавлен надписью: Welcome to Britaly ("Добро пожаловать в Бриталию"), он намекает на политический хаос в Британии и частую смену правительства в Италии. Трасс держит пиццу в цветах британского флага в качестве щита, от которого отрезан характерный треугольный сектор, а вместо копья у неё — огромная вилка с намотанной на зубцы пастой.

"Случай с вашей последней обложкой, к сожалению, навеян старейшими стереотипами: даже если спагетти и пицца — самые востребованные продукты в мире, я бы предложил для вашей следующей обложки выбрать для разнообразия нашу аэрокосмическую, биотехнологическую, автомобильную и фармацевтическую отрасли", — подчеркнул Ламбертини.