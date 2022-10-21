Пицца и спагетти на вилке: Итальянского дипломата рассердило приглашение Трасс в "Бриталию"
Итальянский посол заподозрил Economist в стереотипах из-за обложки с Трасс
Посол Италии в Великобритании Иниго Ламбертини обратился с претензиями к журналу The Economist, который после отставки премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс изобразил её в стереотипном образе древнеримского воина с вилкой вместо копья.
Обложка британского журнала с Лиз Трасс. Фото © The Economist
"Любому дипломату всегда приятно читать Economist, а тем более в качестве посла Италии в Соединённом Королевстве, учитывая, что вы уделяете постоянное внимание Италии, столь любимой британским населением", — возмущённо высказался дипломат в соцсетях.
Номер еженедельника озаглавлен надписью: Welcome to Britaly ("Добро пожаловать в Бриталию"), он намекает на политический хаос в Британии и частую смену правительства в Италии. Трасс держит пиццу в цветах британского флага в качестве щита, от которого отрезан характерный треугольный сектор, а вместо копья у неё — огромная вилка с намотанной на зубцы пастой.
"Случай с вашей последней обложкой, к сожалению, навеян старейшими стереотипами: даже если спагетти и пицца — самые востребованные продукты в мире, я бы предложил для вашей следующей обложки выбрать для разнообразия нашу аэрокосмическую, биотехнологическую, автомобильную и фармацевтическую отрасли", — подчеркнул Ламбертини.
Дипломат добавил, что, каким бы ни был этот выбор, он прольёт на Италию более точный свет.
В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить. Так, её покинули заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
ТАСС / EPA / ANDY RAIN